Diese Firmen mussten Insolvenz anmelden

Doch was hat sich zuletzt verändert und verschärft?

Energiepreise und Inflation

Die Energiepreise in Europa sind seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs sprunghaft gestiegen. Auch wenn sich die Lage 2024 teilweise stabilisiert hat, sind die Energiekosten auf hohem Niveau geblieben – ein besonders kritischer Faktor für energieintensive Branchen wie die Kunststoffverarbeitung oder metallverarbeitende Verpackungsindustrie. Hinzu kam eine teils hohe Inflation, die die Betriebskosten weiter steigen lässt, etwa durch teurere Löhne, Materialien und Logistik.

Überkapazitäten und schwache Nachfrage

Während der Pandemie haben viele Unternehmen ihre Kapazitäten erhöht, um gestiegene Nachfragen bedienen zu können – etwa durch den Boom im E-Commerce. Mit dem Rückgang des Konsums seit 2023 stehen diese Kapazitäten nun vielerorts ungenutzt bereit. Die Branche leidet unter einem Nachfrageeinbruch, etwa im Bereich Konsumgüterverpackungen, begleitet von Preisverfall und wachsendem Wettbewerb.

Investitionsstau bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Zugleich steigen die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) sowie nationale Regularien fordern mehr Rezyklatanteile, Rücknahmeverpflichtungen oder Design-for-Recycling. Für viele Unternehmen sind die dafür nötigen Investitionen jedoch kaum zu stemmen – besonders, wenn finanzielle Polster fehlen oder Banken sich bei der Kreditvergabe zurückhalten.