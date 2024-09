UPM Raflatac hat die Markteinführung seines innovativen, recyclingfähigen Papieretikettenmaterials New Wave bekannt gegeben. Es ist das erste Recyclass-zertifizierte Papieretikettenmaterial, das ein Kompatibilitätszertifikat für die Verwendung auf starren Behältern mit hoher Dichte, aus Polyethylen (HDPE) und Polypropylen (PP) erhalten hat. Die Testergebnisse bestätigen die Kompatibilität auch für natürliche und weiße Materialströme, die die höchste Reinheit des Endprodukts aus den Recyclingprozessen erfordern. Dieses bahnbrechende neue Etikettenmaterial ist ein großer Schritt nach vorne, wenn es um das Recycling von starren Kunststoffverpackungen geht und hilft Markeninhabern, auf dem Weg zu einer verbesserten Kreislaufwirtschaft.

Etikettenmaterial aus erneuerbarer Quelle

Zurzeit ist New Wave die einzige von Recyclass anerkannte Etikettenlösung für starre natürliche und weiße HDPE- und PP-Materialströme. Das New Wave-Etikettenmaterial ist so konzipiert, dass es während des gesamten Lebenszyklus von Produkten, vor allem von Haushalts- und Körperpflegeprodukten wie Seifenflaschen oder Waschmittelbehältern, funktioniert. Es unterstützt die Reinheit der recycelten Materialien, indem es sich bereits bei niedriger Temperatur mit klarem Wasser ohne Chemikalien abwaschen lässt. Das New Wave-Etikettenmaterial ist ab sofort für Kunden in der EMEIA-Region und anschließend auf dem asiatischen Markt erhältlich. Es wurde dahingehend getestet, dass es im Recyclingprozess keine Fasern verliert, was dazu beiträgt, Verunreinigungen in Materialströmen zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass das entstandene Endprodukt ohne Qualitätseinbußen in neuen Verpackungen wiederverwendet werden kann. Zusätzlich haben die Hersteller eine größere Auswahl, wenn es um die Verwendung von Etikettenmaterialien aus einer erneuerbaren Quelle geht.

Recyclass-Zertifizierung für die ganze Verpackung

Bisher war es schwierig, eine Recyclass-Zulassung für natürliche und weiße, starre HDPE- und PP-Verpackungen zu erhalten, da es keine von Recyclass zugelassenen Etiketten gab. Mit der Einführung des New Wave-Papieretikettenmaterials können Marken nun jedoch eine Zertifizierung für die Endverpackung mit dem von Recyclass zertifizierten New Wave-Etikettenmaterial erhalten. Dieses Kompatibilitätszertifikat bestätigt, dass das Etikettenmaterial mit industriell eingesetzten Recyclingtechnologien kompatibel ist.