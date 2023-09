Auf der Grundlage von Bewertungen der Abfallbewirtschaftung und der gesetzlichen Regelungen, der Erfassungsinfrastruktur, der Recycling- und Deponieraten, der Marktmengen, des UBC-Handels, der Materialströme und der künftigen Ziele wurden in dem Bericht mehrere verpasste Möglichkeiten in den derzeitigen Recyclingsystemen der einzelnen Länder aufgezeigt. In einigen Regionen geht es darum, die Lücke zwischen der UBC-Sammlung und dem vollständigen Dosenrecycling zu schließen und zu verstehen, warum einige Dosen auf der Mülldeponie landen, obwohl die Region ein erfolgreicheres Recyclingsystem unterhält. Für andere liegen die Herausforderungen in einem Mangel an ersten Recycling-Zugangsstellen oder, auf der anderen Seite, in einer fehlenden Infrastruktur für den Abfallhandel und die Rückverfolgbarkeit.