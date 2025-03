„Mit unserem intelligenten Tool ermöglichen wir Unternehmen die zentrale und anwenderfreundliche Verwaltung sämtlicher Verpackungs-Daten und -Prozesse. Packa sorgt für maximale Transparenz und Sicherheit in einem Bereich, der bislang von verstreuten Datensilos, fehleranfälligen Excel-Listen und komplexen Abstimmungsprozessen zwischen Einkauf, Qualitätsmanagement, Verpackungstechnik, ESG und Marketing geprägt ist“, erklärt Packmatic-CEO Jonas Boland.

Aus der Praxis für die Praxis

Als digitale Einkaufsplattform für maßgeschneiderte Verpackungen hat Packmatic nach Auskunft von Boland die Erfahrungen und Anregungen aus über 850 erfolgreichen Kundenprojekten in die Entwicklung der Software einfließen lassen und eine Komplettlösung entwickelt, die den gesamten Zyklus abdeckt – von der Erfassung und Digitalisierung aller technischen Spezifikationen über den kostenoptimierten Einkauf und die effiziente Verwaltung bis hin zu Nachhaltigkeitsbewertungen und Konformitäts-Checks.

„Packa digitalisiert das gesamte Verpackungsportfolio durch KI-basiertes Spezifikationsmanagement und automatisierte Prozesse. Die Lösung bietet einen umfassenden Überblick über alle Verpackungsdaten. Integrierte Compliance-Checks prüfen die Konformität mit aktuellem Stand von Regulierungen wie PPWR, EUDR und CSRD – ein entscheidender Vorteil in Zeiten sich dynamisch verändernder Anforderungen", unterstreicht Paul Schraven, Chief Product Officer von Packmatic.

Branchenweite Herausforderungen lösen

„Packa ist das Ergebnis unserer intensiven Zusammenarbeit mit Kunden aus unterschiedlichsten Branchen von Lebensmitteln und Getränken über E-Commerce, Pharma und Kosmetik bis hin zu Industriegütern und Elektronik. Wir stellen das Tool im Rahmen eines öffentlichen Live-Webinars am 12. März 2025 um 14:00 Uhr vor. Unter dem Titel "Daten statt Drama: So digitalisieren Marktführer ihr Verpackungsmanagement" bieten wir exklusive Insider-Einblicke und Best Practices führender Unternehmen, demonstrieren das Leistungsspektrum von Packa und nehmen uns Zeit für die Fragen der Teilnehmer“, kündigt Schraven an.