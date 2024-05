Zwei Tage lang, am 15. Und 16. Mai 2024, war die Messe Dortmund der Treffpunkt für die Community der Verpackungstechnik in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Die Aussteller auf der Empack präsentierten die gesamte Wertschöpfungskette der Verpackung – von Maschinen über Peripheriegeräte und Werkstoffe bis zu Komplettlösungen und Dienstleistungen – in einer, so der Veranstalter, „gesprächsfördernden Atmosphäre“. Im Verbund mit der Logistics & Automation, die zeitgleich mit der Empack stattfand, wurden 2.600 Besucher gezählt. Das entspricht einem Plus von zehn % gegenüber 2022.

Projektleiterin Maria Soloveva: „Die Zahlen und auch das Feedback, das wir von Ausstellern und Besuchern erhalten haben, bestätigen uns in dem Kurs der Empack Die Messe ist regional, effizient und persönlich, und die Kombination aus Intralogistik- und Verpackungsthemen kommt gut an. Alles ist darauf ausgerichtet, dass die Experten der Branche sich austauschen und die Besucher Lösungen für ihre ganz individuellen Aufgabenstellungen finden – mit einem Minimum an Aufwand und einem Maximum an Nutzen für alle Beteiligten.“