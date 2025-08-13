Zukunftsfähige Software

BI-/KI-optimierte Funktionen bei Verpackung und Logistik zu implementieren, ist ein wichtiger Baustein der Entwicklung beim Unternehmen. Die neuen Funktionen sorgen für hohe Effizienz und damit für geringere Kosten bei den Anwendern. Großes Potenzial liegt in einer einheitlichen Gesamtsystemsteuerung vom Wareneingang bis ins Hochregallager oder der vollautomatischen Lkw-Beladung. Die Software ermöglicht eine zentrale Steuerung, verbunden mit einfacher Bedienung, verlässlicher Datenübertragung und maximaler Anpassungsfähigkeit bei wechselnden Produktanforderungen. Proaktives Wartungsmanagement und digital unterstützter Service, beispielsweise durch das neue Emsy-Service-Tablet, vermeiden kostenintensive Stillstände.
Fachpack: Halle 3C, Stand 362