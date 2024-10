lexible und vollständig recycelbare Papierverpackungen entwickeln, die aber gleichzeitig so gut schützen wie herkömmliche Luftpolsterumschläge? Denn diese nutzen wir in ganz Europa schon seit Jahren nicht mehr – zusammen mit allen anderen Einwegplastiktüten und -umschlägen.“, erklärt Thais Blumer, European Head of Sustainable Packaging bei Amazon. „Einen zu 100 Prozent recycelbaren Papierumschlag mit geringem Gewicht und maximalem Schutz zu entwickeln, war keine leichte Aufgabe. Doch dank der Zusammenarbeit mit den Verpackungsexperten von Mondi haben wir eine Lösung gefunden, die gleich dreifach überzeugt: Erstens haben wir Umschläge kreiert, die leicht verpackbar sind; zweitens können die Kundinnen und Kunden sie einfach im Hausmüll recyceln; und drittens erlauben diese Umschläge eine unbeschädigte Lieferung.“



Das speziell entwickelte Leichtpapier für die Außenverpackung in Kombination mit dem gewellten Innenfutter macht den neuen Umschlag so stark: Trotz einer Dicke von nur wenigen Millimetern ist er widerstandsfähig und robust. Das Verpacken gestaltet sich einfacher und schneller. Dafür sorgen die Rillen im Innenfutter, womit sich die Verpackung um ihren Inhalt herum falten lässt. Außerdem ist der Umschlag rutschfest: Durch das Innenfutter können sich die Produkte während des Transports nicht hin- und herbewegen und kommen so sicher beim Kunden an.