neue verpackung: Herr Sauer, wie genau muss ich mir den Beratungsprozess eigentlich vorstellen? Welche Infos sollte ich als Kunde mitbringen und wie sehen die Schritte danach aus?

Torsten Sauer: Ja, das ist eine sehr gute und gleichzeitig komplexe Frage, da die Beratungsbedürfnisse unserer Kunden natürlich sehr vielfältig sind. Beispielsweise gibt es Kunden, die schon sehr weit in ihrer Umstellung fortgeschritten sind und sehr spezifische Themen haben, zum Beispiel „Wie bekomme ich die Siegelnaht an einem Beutel dicht?“

Andere Kunden wollen ganze Produktlinien umstellen, wissen aber schon genau, um welches Produkt und welche Packform es sich handelt. Und dann gibt es weltweit operierende Marken, die ein Screening über alle Packvarianten und Möglichkeiten durchführen möchten, um zu sehen, was in welcher Region für welche Produkte auf welchen Anlagen einsetzbar ist.

Generell empfehlen wir einen schrittweisen Vorgang und am Anfang sollte immer die Bedarfsanalyse stehen, also: Was wird benötigt, was ist notwendig und was ist erforderlich? Oft bieten wir eine Laboranalyse an, um eine Aussage treffen zu können, was die verschiedenen Materialien in Bezug auf das Produkt leisten können. Außerdem kann der Kunde in unseren Maschinenzentren maschinennahe oder maschinenbezogene Versuche durchführen, um sicherzustellen, dass eine bestimmte Verpackungslösung auch auf der Anlage in der eigenen Produktion funktioniert. So lässt sich das Risiko für den Kunden reduzieren und zielführend eine Lösung finden.

Aber Sie fragten auch, was der Kunde mitbringen muss. Er sollte natürlich wissen, was er in Bezug auf die Nachhaltigkeit erreichen möchte. Möchte er eine recyclefähige Verpackung? Möchte er bestimmte Marktanforderung in Papier bedienen? Außerdem muss klar sein, welche Technologien bei ihm verfügbar sind. Welche Barriere-Anforderung hat das Produkt? Und was nicht zu unterschätzen ist: Was ist der Kunde bereit zu investieren? Möchte er auf einer bestehenden Anlage produzieren, oder in eine neue Linien aufbauen?