Die aktuelle Ausrichtung in Sachen Beratungsangebot und Nachhaltigkeit will die neue Geschäftsführerin nicht nur beibehalten, sondern weiter vorantreiben: „Antalis Verpackungen wird wirtschaftlich weiterhin ein starker Player in der Branche sein und einen Fokus auf die Beratung von Kunden unter Aspekten der Nachhaltigkeit legen“, kündigt Voss an. „Beides ist Voraussetzung für die Weiterentwicklung und das Wachstum von AVP in den kommenden Jahren.“

Kulturwandel und Nachhaltigkeitsprozess gestartet

Die bereits getroffenen Entscheidungen in Richtung Zukunftsfähigkeit unterstützen die anstehenden Herausforderungen in neuen Geschäftsbereichen wie auch beim Thema Nachhaltigkeit in der Verpackungsbranche. Um den begonnenen Kulturwandel weiterhin zu unterstützen, wird Thilo Konig noch bis Ende des Jahres die strukturellen und die organisatorischen Veränderungen begleiten.