Worum geht es genau?

Bis vor kurzem war Automatisierung ein Thema nur für Techniker, um die Fertigung schneller und effizienter zu machen. Das hat sich geändert: Automatisierung ist zum universellen Werkzeug geworden, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Mit Automatisierung lässt sich der Fachkräftemangel bekämpfen, Lieferkettenprobleme durch Nearshoring abmildern und eine nachhaltige und energieeffiziente Produktion sicherstellen.

Was bedeutet das?

Automatisierung hat sich verändert und damit muss sich auch die Berichterstattung über Automatisierung verändern. Deshalb gehen wir den nächsten Schritt: Automation NEXT.

Wer sind wir?

Hinter Automation NEXT stehen mit “ke NEXT” und “IEE - Industrie Engineering Effizienz” zwei renommierte Fachzeitschriften im Bereich der Automatisierung und des Maschinen- und Anlagenbaus.

Dazu kommt ein breites Netzwerk von Experten bei weiteren Titeln aus den Fachverlagen mi connect, Hüthig Medien und Media-Manufaktur. Die Bandbreite reicht von der Fachzeitung “Produktion” bis zu branchenspezifischen Titeln wie “Plastverarbeiter”, “neue verpackung” oder “Automobil-Produktion”.

Die Redaktion von Automation NEXT besteht aus Peter Koller, Chefredakteur der IEE und Bernhard Richter, verantwortlicher Redakteur von ke NEXT.

Was können Sie von uns erwarten?

Maschinenbau ist ohne Automatisierung nicht mehr denkbar. Selbst simpelste Bauteile wie Dichtungen sind heute intelligent. Automation NEXT bildet die ganze Bandbreite der Automatisierung in einer 360-Grad-Perspektive ab: Von der Sensorik über die Steuerung bis zum Antrieb. Vom Edge Device bis in die Cloud.

Wie machen wir das?

Indem wir immer einen Schritt weitergehen: Automation NEXT liefert in News, Fachbeiträgen, Reportagen, Interviews und Kommentaren die technischen Grundlagen und den gesellschaftlichen Kontext dieser Entwicklung:

● Hochaktuell, aber gründlich und umfassend.

● Kritisch, einordnend und meinungsstark.

● Seriös, aber unterhaltsam.

● Orientiert an der praktischen Anwendung von heute – und zugleich den Blick

immer in die Zukunft gerichtet.