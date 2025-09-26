Fachpack 2025: Nachhaltigkeit, KI und Kooperationen

Am Vortag der Fachpack fand erstmal der Futurepack Summit statt, auf dem rund 100 Start-up zusammenkamen und ihre Ideen präsentierten. (Bild: Redaktion)

Auf dem Messegelände war die Innovationskraft bereits am Vortag zu sehen: Futury brachte in Zusammenarbeit mit der Fachpack und EIT Food erstmals etwa 100 Akteure der europäischen Verpackungs-Start-up-Szene auf dem Futurepack-Summit zusammen. Gründerinnen und Gründer präsentierten ihre Ideen für die Verpackungswelt von morgen – von nachhaltigen Materialien über digitale Tools bis hin zu neuen Geschäftsmodellen.

Frische, unkonventionelle Ideen und Produkte zur Lösung von Verpackungsfragen fanden Besucher auch in diesem Jahr wieder bei den Start-ups der Verpackungsbranche in Halle 3 am geförderten BMWK-Gemeinschaftsstand „Young Innovators“ für junge, innovative Unternehmen sowie auf dem „Newcomer-Pavillon“ für Erstaussteller oder internationale Newcomer in der Branche.

Der Student Day am dritten Messetag brachte Unternehmen und den Verpackungsnachwuchs zusammen. Auf Einladung der Fachpack und des Deutschen Verpackungsinstituts (DVI) trafen sich über 60 Studierende aus dem deutschsprachigen Raum mit Profis von Verpackungsunternehmen und Markenartiklern in Workshops.

Drei Fachforen mit spannenden Themen