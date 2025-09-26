Fachpack 2025: Nachhaltigkeit, KI und Kooperationen

An den Messeständen und im Rahmenprogramm der Fachpack tauschte sich die Community über Trends und Innovationen aus und diskutierte wichtige Fragen rund um Kreislaufwirtschaft, Regularien, Automatisierung, Digitalisierung und KI. „Die europäische Verpackungsindustrie ist im Wandel und präsentierte sich auf der Fachpack äußerst innovativ und lösungsorientiert“, kommentiert Phuong Anh Do, Director Fachpack bei der Nürnberg Messe, stolz.
Die europäische Verpackungsindustrie zu Gast in Nürnberg
Die Fachpack präsentierte ein vielfältiges Spektrum an Lösungen und Entwicklungen rund um Verpackungen, Verpackungstechnik und -prozesse. Das Messezentrum Nürnberg wurde dabei zum Treffpunkt für Fachbesucher aus ganz Europa. Der internationale Anteil der Gäste lag bei 37 %. Die Besucher stammten überwiegend aus Schlüsselbranchen wie Food und Feed, Chemie, Pharma und Medizin, Kosmetik, Handel, Automotive, Elektrik und Elektronik, Non-Food, Logistik sowie Verpackung.
Fachpack bietet Start-ups eine Plattform
Auf dem Messegelände war die Innovationskraft bereits am Vortag zu sehen: Futury brachte in Zusammenarbeit mit der Fachpack und EIT Food erstmals etwa 100 Akteure der europäischen Verpackungs-Start-up-Szene auf dem Futurepack-Summit zusammen. Gründerinnen und Gründer präsentierten ihre Ideen für die Verpackungswelt von morgen – von nachhaltigen Materialien über digitale Tools bis hin zu neuen Geschäftsmodellen.
Frische, unkonventionelle Ideen und Produkte zur Lösung von Verpackungsfragen fanden Besucher auch in diesem Jahr wieder bei den Start-ups der Verpackungsbranche in Halle 3 am geförderten BMWK-Gemeinschaftsstand „Young Innovators“ für junge, innovative Unternehmen sowie auf dem „Newcomer-Pavillon“ für Erstaussteller oder internationale Newcomer in der Branche.
Der Student Day am dritten Messetag brachte Unternehmen und den Verpackungsnachwuchs zusammen. Auf Einladung der Fachpack und des Deutschen Verpackungsinstituts (DVI) trafen sich über 60 Studierende aus dem deutschsprachigen Raum mit Profis von Verpackungsunternehmen und Markenartiklern in Workshops.
Drei Fachforen mit spannenden Themen
Neben der klassischen Produktausstellung fanden während und auf der Fachpack auch wieder die drei Foren Packbox, Innovationbox und Solpack 6.0 statt. Alle drei Foren griffen aktuelle Branchenthemen auf, beispielsweise die Herausforderungen der PPWR, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und KI oder auch alternative Verpackungslösungen und neue beziehungsweise alternative Faserrohstoffe.
In der Packbox gestalten und moderieren Partner der Verpackungsbranche das Programm, darunter natürlich auch neue verpackung, und luden Interessierte zum Zuhören oder Mitdiskutieren ein. In der Innovationbox präsentierten angemeldete Aussteller ihre Produktneuheiten und Prozessinnovationen in kurzen Vorträgen. Das Forum Solpack 6.0 widmet sich nachhaltigen Verpackungslösungen und wurde wie gewohnt von von Peter Desiléts, Geschäftsführer der Verpackungsdesignagentur Pacoon, durchgeführt und moderiert.
Frauennetzwerk Women4Packaging gut besucht
Auf der zweiten Auflage des Netzwerktreffens Women4Packaging trafen sich am ersten Messetag 200 Frauen aus der Branche. In zwei Vortragsrunden teilten sieben Speakerinnen ihre Erfahrungen – darunter Vertreterinnen von Mosca, Tchibo, Reo, Lavera, Werner & Mertz und der Carton Group.
Neue Kooperation in 2026: Die Packaging Machinery Conference kommt nach Nürnberg
Gleich am ersten Messetag war auch der offizielle Startschuss für eine neue Kooperation im Bereich Verpackungsmaschinenbau: Die Packaging Machinery Conference findet künftig in Partnerschaft zwischen der Fachpack, dem Packaging Valley und Hüthig Medien, dem Verlag von neue verpackung statt.
Damit ist auch ein Wechsel der Location verbunden: Statt wie bisher in Hochhaus des Süddeuschen Verlags in München, findet die dann dritte Ausgabe der Plattform des Verpackungsmaschinenbaus am 16. und 17. Juni 2026 auf dem Messegelände der Nürnberg Messe statt. Die Konferenz, die führende Köpfe und Unternehmen zusammenbringt, um über die Zukunft der Verpackungstechnologien zu diskutieren, entwickelt so noch einmal deutlich mehr Schlagkraft.
Deutscher Verpackungspreis und Gold-Awards verliehen
Am Abend des ersten Tags der Fachpack gab das Deutsche Verpackungsinstitut (DVI) einmal mehr die Gewinner der Gold-Awards beim diesjährigen Deutschen Verpackungspreis bekannt. Der Goldpreis ging diesmal an die Unternehmen Aeroflexx (Kategorie Funktionalität & Convenience), Dachser (Kategorie Logistik & Materialfluss) und Molkerei Gropper (Kategorie Nachhaltigkeit / Recyclingfähigkeit). Gefeiert wurden insgesamt 37 Lösungen aus Deutschland, dem Iran, Österreich, der Schweiz und den USA, die sich bereits im August über einen Deutschen Verpackungspreis freuen konnten.
Die nächste Fachpack findet vom 21. bis 23. September 2027 im Messezentrum Nürnberg statt.
