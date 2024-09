Skalierung des enzymatischen Recyclings über Bioreaktoren. (Bild: Milk)

Die Veranstaltung brachte Experten aus Industrie, Forschung und Markeninhabern zum vierten Mal zusammen. Karsten Schröder, Initiator und Moderator der Fachtagung, analysierte gemeinsam mit den Referenten die Kernkriterien umweltgerechter Entwicklungen. Vorgestellt wurden Lösungen auf Basis geeigneter Materialauswahl, Recyclingfähigkeit, Minimierung des Materialverbrauchs, Optimierung des Produktionsprozesses und Verbesserung der Produktlebenszyklen.



Dr. Hermann Onusseit von Onusseit Consulting thematisierte in seiner Präsentation „Quo vadis Kunststoffverpackungen“ die Herausforderungen durch den weltweiten Anstieg der Kunststoffverpackungen und betonte die Notwendigkeit radikalerer Maßnahmen, um umweltgerechte Verpackungen zu erreichen. Trotz Bemühungen gelangt ein Drittel der Kunststoffabfälle in Deutschland nicht in Recyclinganlagen.



Peter Niedersüss von Borealis Polyolefine präsentierte den „Einsatz von bio-basierten und recycelten Kunststoffen für flexible Verpackungen“ und hob dabei die Vorteile von Polyolefinen aus nachwachsenden Rohstoffen und mechanisch recycelten Kunststoffen hervor. Sie bieten vergleichbare Materialleistungen wie Neuware bei geringerem CO 2 -Fußabdruck und sind für Lebensmittelkontakt geeignet.

Chemisches Recycling und digitaler Produktpass