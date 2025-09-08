Für eine nachhaltige und flexible Produktion

Im Mittelpunkt stehen zwei Maschinenhighlights, die für maximale Produktionssicherheit, Flexibilität und Nachhaltigkeit stehen. Die vertikale Verpackungsmaschine SVX Agile ist speziell für die Anforderungen moderner Produktionsumgebungen konzipiert. Mit ihrem patentierten Quernahtsiegelungsantrieb erreicht sie einen branchenweit führenden Output von bis zu 300 Beuteln pro Minute – und das auf kompakter Stellfläche. Die Maschine verarbeitet alle gängigen Beutel­arten und unterstützt eine Vielzahl an Formaten, was sie besonders zukunftssicher macht. Auch nachhaltige Materialien wie papierbasierte Lösungen oder Monofolien lassen sich ohne Leistungseinbußen verarbeiten. Dank ihres hygienischen Designs eignet sich die SVX Agile besonders für die Tiefkühlindustrie und lässt sich durch ihre modulare Bauweise flexibel erweitern.

Zum ersten Mal auf einer europäischen Messe zeigt Syntegon den servogesteuerten Kartonverschließer Kliklok ACC. Die Maschine wurde für höchste Präzision und maximale Flexibilität entwickelt – von variablen Kartongrößen bis hin zu unterschiedlichsten Produktarten. Werkzeuglose Formatwechsel, ein integriertes Steuerungssystem und energieeffiziente Antriebstechnik machen den Kliklok ACC zur idealen Lösung für Unternehmen, die ihre Sekundärverpackung nachhaltig modernisieren möchten.

In Kombination mit weiteren Syntegon-Komponenten, wie dem ACE-Kartonaufrichter, entstehen komplette, automatisierte Linienlösungen. Syntegon versteht sich als strategischer Partner. Mit einem globalen Netzwerk an Experten begleitet das Unternehmen seine Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Maschinen hinweg. Maßgeschneiderte Preventive Maintenance Kits, eine große Auswahl an Formatteilen und skalierbare Service Agreements sorgen für eine deutlich erhöhte Maschinenverfügbarkeit und mehr Flexibilität. Die cloudbasierte Softwarelösung Synexio unterstützt im laufenden Betrieb dabei, Produktionspotenziale voll auszuschöpfen und Prozesse transparent zu gestalten.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 257