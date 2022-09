neue verpackung: Wie reagieren die Konsumenten generell auf das Format? Eher skeptisch, oder spüren Sie Interesse an Verpackungen und ihrem Recycling in der Gesellschaft?

Pechac: Was uns bei allen bisherigen Pop-up-Ständen auffällt, ist das ungebrochene Interesse der Verbraucher für das Thema. Durch das zunehmende Umweltbewusstsein in der Gesellschaft sind viele Konsumenten sehr bemüht, beim Einkauf möglichst nachhaltig zu handeln und Entscheidungen zu treffen, sei es bei der Wahl des Produktes selbst oder der Verpackung.



Verpackungsmythen und Halbwahrheiten sind allgegenwärtig und werden oft durch das undifferenzierte Bild in den Medien unterstützt. Für Konsumenten ist es natürlich nicht einfach, sich hier zurechtzufinden, selbst wenn der Wille da ist.

neue verpackung: Was auffällt: Bisher legt die Plattform einen klaren Fokus auf das Thema Kunststoff, das spiegelt sich auch in den Mitgliedsunternehmen wider. Liegt das daran, dass Glas und faserbasierte Verpackungen beim Verbraucher weniger in der Kritik stehen?

Pechac: Das würde ich so nicht sagen. Bei der Plattform bündeln Unternehmen ihre Kräfte, die in ihren Tätigkeitsbereichen eine gesellschaftliche Verantwortung tragen und die Verpflichtung sehen, verantwortungsvoll mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen.



Als Plattform sind wir davon überzeugt, dass alle Verpackungsmaterialien ihre Daseinsberechtigung besitzen und immer von Fall zu Fall beurteilt werden muss, welche Verpackungslösung die klügste und nachhaltigste ist. Im Zentrum dieser Überlegungen steht dabei immer der geringstmögliche ökologische Fußabdruck.



Der Fokus auf Kunststoff ist entstanden, weil wir speziell in Österreich das Glück haben, eine unglaubliche Expertise und Dichte an global agierenden Unternehmen im Kunststoffsektor zu haben. Recyclingtechnologien und Maschinen aus Österreich werden in der ganzen Welt eingesetzt und auch Materialhersteller und Verpackungsproduzenten sind hier Marktführer. Das Know-how hier zu bündeln, ist deshalb ein ganz logischer Schritt.

neue verpackung: Die Plattform selbst ist erst vor relativ kurzer Zeit entstanden – gibt es bereits konkrete Pläne für die kommenden Jahre?

Pechac: Die Plattform gibt es jetzt seit etwa 2,5 Jahren und hat mit sieben Unternehmen begonnen. 2021 hat die Plattform richtig Fahrt aufgenommen und konnte seitdem einige positive Meilensteine verbuchen. Es gab Aufklärungskampagnen, Events, verschiedene zielgruppengerechte Social Media Formate und Mitgliederzuwachs. Aktuell sind wir 25 Unternehmen und es werden laufend mehr. Darauf sind wir stolz.



Doch es bleibt keine Zeit, uns auf den Lorbeeren auszuruhen, denn Themen wie Kreislaufwirtschaft, Abfallminimierung, Recycling, Müllsammlung und viele mehr, sind in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen präsenter denn je.



2022 konzentriert sich die Plattform auf den ökologischen und gesellschaftlichen Nutzen der in Umlauf gebrachten Verpackungen. Dabei fokussieren wir uns stark auf die Themenschwerpunkte Innovation und Industrie. Wir arbeiten bereits jetzt an der Umsetzung gemeinsamer Leuchtturmprojekte und werden unsere Bemühungen dahin gehend auch in den kommenden Jahren noch stärker forcieren.

Die Fragen stellte Philip Bittermann, Chefredakteur neue verpackung