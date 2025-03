Die Logistikbranche steht heute vor zahlreichen Herausforderungen, darunter Ineffizienzen, Zeitverlust und hohe Fehlerquoten. Laut der Bundesvereinigung Logistik (BVL) gibt es in der Branche einen starken Druck zur „Triple Transformation“. Das heißt, es sollen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz als Grundpfeiler zukünftiger Wertschöpfungsketten etabliert werden. Diese drei Pfeiler ermöglichen es Unternehmen, ihre Prozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig den gestiegenen Anforderungen an Transparenz und Nachhaltigkeit gerecht zu werden und dabei wettbewerbsfähig zu bleiben.



Laut einer Studie von Deloitte aus dem Jahr 2023 ist die Integration von Echtzeitüberwachung und Automatisierung in der Logistik eine Schlüsselstrategie, um den steigenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Die Software Stapler greift diesen Trend auf, indem sie Echtzeitdaten über Fahrzeugbewegungen und Ladungsstatus bereitstellt. Diese Transparenz erlaubt eine proaktive Steuerung der Logistikprozesse und ermöglicht es, frühzeitig auf Engpässe zu reagieren, was entscheidend zur Effizienzsteigerung beitragen kann. Laut dem aktuellen Whitepaper der Bito-Lagertechnik ist diese Echtzeittransparenz ein entscheidender Trend, um die Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit in der Logistik zu erhöhen, da zwischen 2022 und 2025 acht von zehn Lagerhausbetreiber einen Zuwachs an Produktvielfalt und Versendungsvolumen erwarten.