Neuartiger Gasbarriere-Klebstoff optimiert Monomaterial-Verbunde

Naoko Kobayashi von Mitsubishi Gas Chemical hielt den Vortrag über Gasbarriere-Klebstoffe für Monomaterialien mit mittlerer oder hoher Gasbarriere. (Bild: Pack Consult)

Die Entwicklung ist hoch relevant, denn mit Inkrafttreten der europäischen Verpackungsverordnung PPWR steht die Verpackungsbranche unter Zugzwang: Ab 2030 müssen Verpackungen recyclingfähig sein, ab 2035 industriell recycelt werden können, mit einer Quote von 80 % bis 2038.



Für die Unternehmen gilt es, ihre Verpackungslösungen anzupassen und kreislauffähige, nachhaltige Alternativen zu entwickeln.Die Umstellung auf Monomaterial-Verbunde spielt in dieser Transformation eine zentrale Rolle. Denn klassische Multilayer-Verbunde aus unterschiedlichen Materialien sind mechanisch nicht recyclingfähig, während Monomaterial-Verbunde nicht die oftmals benötigte Sauerstoff-Gasbarriere besitzen. Maxive bietet dafür eine Lösung, indem es kreislauffähigen Monomaterial-Verbunden eine mittlere bis hohe Sauerstoffbarriere verleiht.

Präsentation auf dem Inno-Meeting

Naoko Kobayashi, Product Innovation Department bei Mitsubishi Gas Chemical, präsentierte Maxive auf dem Inno-Meeting in Osnabrück Mitte Februar 2025 als zukunftsweisende Lösung für umweltfreundliche Verpackungsmaterialien – zum richtigen Zeitpunkt, denn die Anforderungen in der Verpackungsbranche steigen und die Converter sind dabei, nachhaltigere Optionen bei Verbundmaterialien anzubieten. Der Gasbarriere-Klebstoff besteht aus zwei Komponenten und setzt sich im Wesentlichen aus dem Polyepoxidharz M-100 und dem Polyaminharz C-93E zusammen.



Bei Ersterem handelt es sich um eine farblose, klare Flüssigkeit, die zu 100 % aus nichtflüchtigen Bestandteilen besteht und entsprechend der Verordnung (EU) 2024/3190 kein Bisphenol A enthält. Seine Viskosität bei 25 °C liegt bei 2000 mPa·s. Das Polyaminharz ist ein lösungsmittelbasierter Härter mit einem Feststoffgehalt von 65 %. Die darin enthaltenen Lösungsmittel Ethanol (EtOH), 1-Propanol und 2-Propanol verdampfen bei der Verarbeitung trocken, sodass das 2K-Harz seine vorgesehene Funktion als Klebstoff erfüllen kann.