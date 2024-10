Die Geschäftsführung stabil für die kommenden Jahre aufstellen: Das war eine wichtige Aufgabe für die Optima-Unternehmensgruppe in diesem Jahr. Altersbedingt sollten zwei Posten nachbesetzt werden. Nach einem strukturierten einjährigen Übergabeprozess ist dies nun erfolgreich abgeschlossen. Marco Beyl und Dr. Johannes-Thomas Grobe haben die Verantwortung von ihren Vorgängern übernommen. Sie ergänzen die Geschäftsführung um CEO Dr. Stefan König und den geschäftsführenden Gesellschafter Hans Bühler.

Marco Beyl leitet als CFO alle Abteilungen im Bereich Finanzen, Administration und Materialwirtschaft. Der 47-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur bringt umfangreiche Führungserfahrung im Projektgeschäft sowie internationale Expertise aus mittelständischen und Großunternehmen mit.

Dr. Johannes-Thomas Grobe leitet als CEO Pharma die erfolgreiche Pharma-Division. Der 58-jährige promovierte Ingenieur verfügt über langjährige Erfahrung im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Antriebs- und Steuerungstechnik. In vorherigen Stationen hatte er Führungsverantwortung in Großprojekten, lebte dabei länger im Ausland und war in der Geschäftsführung aktiv.

Wachstumsmarkt Pharma

Weiterhin sind der Gesellschafter Hans Bühler und CEO Dr. Stefan König Geschäftsführer der Optima-Gruppe. König ist verantwortlich für die Gesamtentwicklung der Unternehmensgruppe und die Geschäftsfelder Consumer, Nonwovens, Life Science und New Energy. Er hatte im April die Rolle des CEO von Bühler übernommen, der sich auf Zukunftsthemen, strategische Entscheidungen und den Gesellschafterkreis fokussiert.

Die Grundlage der Unternehmensphilosophie, die auf dem Leitbild „We care for people“ gründet, bleibt unverändert und gibt den strategischen Entscheidungen eine klare Richtung, heißt es. „Optima steht auf soliden wirtschaftlichen Säulen, die wir erhalten und stärken wollen“, sagt Marco Beyl.

Das Familienunternehmen mit rund 3150 Mitarbeitenden an über 20 Standorten im In- und Ausland konzentriert sich darauf, weltweit als Lösungsanbieter in wichtigen Märkten präsent zu sein und verfolgt dabei ambitionierte Wachstumsziele. „Wir sehen speziell im Pharma-Markt weitere deutliche Wachstumschancen, die wir nutzen werden“, sagt Dr. Johannes-Thomas Grobe. „Wir bieten unseren Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz mit guten Zukunftsaussichten.“