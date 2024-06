Der Nachrichtensender ntv, das Deutsche Institut für Service- Qualität und das Dup Unternehmer-Magazin prämierten am 11. Juni 2024 in Berlin Projekte aus allen Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. An dem Wettbewerb nahmen 342 Unternehmen teil. Mit dabei: die STI Group. Mit ihrem Verpackungskonzept für die Ferdinand Bierbichler gewann das Unternehmen den ersten Preis in der Kategorie Verpackung.

Es waren Projekte mit nachhaltiger Wirkung und Vorbildcharakter gefragt. Wie das innovative Konzept für Lebensmittelverpackungen, bei dem durch eine moderne recyclingfähige Fett- und Feuchtigkeitsbarriere die herkömmliche Kunststoffbeschichtung des Kartons oder der Wellpappe ersetzen kann. So können die Verpackungen vollständig über den Altpapierkreislauf recycelt werden. Entwickelt wurde die nachhaltige Lösung vom Circular-Innovation-Team der STI Group. Kommunikationsleiterin Meike Dihstelhoff freute sich, den ersten Preis in der Kategorie Verpackungen von der Schirmherrin Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a. D., entgegenzunehmen.

Beim Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte analysiert die Jury die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte von KMUs, Großunternehmen und gemeinnützigen Organisationen. Neben den ökonomischen verfolgten die Projekte ökologische Ziele wie Rohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz sowie soziale Ziele wie Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Die Bewertung der Jury erfolgt anhand von vier Fokusbereichen: Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation, Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität.