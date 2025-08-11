Strategie: Perlen Papier AG richtet sich neu aus

Um die Kostenbasis zu senken, baut das Unternehmen 65 Arbeitsplätze ab. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen hält das Unternehmen am Betrieb beider hochmoderner Papiermaschinen fest. Damit bleibt die Versorgung mit gestrichenem Magazinpapier und Zeitungspapier in gewohnter Qualität gewährleistet. Die Mitarbeitenden wurden über die geplanten Maßnahmen informiert, das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren wurde eingeleitet. Für die betroffenen Beschäftigten kommt ein Sozialplan zur Anwendung.

„Wir reduzieren unsere Kosten, ohne unsere Produktionskapazitäten einzuschränken. Das ist ein schmerzhafter, aber notwendiger Schritt, um die Zukunft der Papierproduktion in Perlen zu sichern“, erklärt Dr. Florian Geiger, CEO der Perlen Industrieholding AG und der Perlen Papier AG. „Unsere starke Bilanz und die Unterstützung langfristig orientierter Ankeraktionäre geben uns dabei Rückhalt.“

Wirtschaftliche Basis und Nachhaltigkeit als Stärken