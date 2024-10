Lebensmittersteller und -einzelhändler befürchten, dass sie durch eine Umstellung der Verpackung nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Sieben von zehn (72 %) glauben, dass Kundinnen und Kunden nicht bereit wären, für nachhaltige Verpackungen mehr zu bezahlen, und fast zwei Drittel (65 %) sind der Meinung, dass sie nicht bereit wären, für Nachhaltigkeit auf Komfort zu verzichten.

Übermäßiges Vertrauen in Kunststoffverpackungen

Die Studie analysierte Verpackungsmaterialien in 25 der beliebtesten Supermärkte in sechs europäischen Märkten: Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Polen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Anteil der Kunststoffverpackungen in Deutschland bei rund 66 % liegt und damit gemeinsam mit Italien den dritten Platz belegt. Das Vereinigte Königreich ist am stärksten auf Kunststoffverpackungen angewiesen: 70 % aller Lebensmittel und Getränke in britischen Regalen enthalten Kunststoff, gefolgt von Spanien (67 %), Deutschland und Italien (66 %), Polen (62 %) und Frankreich (59 %). Diese Zahlen beziehen sich auf Produktverpackungen, die sichtbaren Kunststoff enthalten.