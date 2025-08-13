Von Qualitätssicherung bis zur Kennzeichnung

In Halle 3C liegt der Fokus auf Inspektionssystemen, Gewichtskontrolle und automatisierten End-of-line-Lösungen. Halle 3A widmet sich Etikettenlösungen für Rückverfolgbarkeit und Ressourceneffizienz. Zu sehen ist das Inspektionssystem Leaksecure, das CO₂-MAP-Verpackungen inline und in Echtzeit auf Leckagen prüft – auch bei schwankendem CO₂-Gehalt im Produktionsumfeld. Kombiniert mit dem kamerabasierten System Sealsecure zur visuellen Kontrolle der Siegelnähte entsteht eine Lösung zur Sicherstellung der Verpackungsintegrität. Im Bereich End-of-line zeigt Bizerba eine automatisierte Anwendung zur Kisten-etikettierung mit dem Etikettendrucker GLP und einem Schwingarm-Applikator. Ergänzt wird das Portfolio durch Lösungen für automatisiertes Produkt- und Kistenhandling in vernetzten Produktionsumgebungen. Am Etikettenstand stehen zwei Lösungen im Fokus: RF-Etiketten, die eine unsichtbare Warensicherung ermöglichen und sich in bestehende Verpackungsdesigns integrieren lassen, sowie Cleancut Linerless Etiketten. Letztere kommen ohne Trägermaterial aus, reduzieren Abfall und Wartungsaufwand und sind so konstruiert, dass klebstofffreie Zonen die Schneidklingen beim Etikettieren sauber halten. Das verlängert die Lebensdauer der Messer, verbessert die Hygiene im System und ermöglicht eine insgesamt höhere Prozessstabilität. Die Linerless Etiketten eignen sich für unterschiedliche Etikettierformen wie Full-Wrap, C-Wrap oder Einzeletiketten.

Fachpack 2025: Halle 3A, Stand 416 und Halle 3C, Stand 468