In der Lebensmittelbranche wird die Investition in Serialisierung immer wichtiger, da Lebensmittelfälschungen das Vertrauen der Konsumenten in der Vergangenheit immer wieder erschütterten. Dadurch hat der Aspekt der Transparenz an Bedeutung gewonnen: Konsumenten wollen teilweise direkt am Point of Sale wissen, woher die Produkte stammen – beispielsweise über das Scannen eines QR-Codes.