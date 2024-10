Die Heizkeiltechnik ermöglicht sehr kurze Verschlusszeiten, hat aber auch Nachteile wie eine benötigte Aufwärmphase sowie eine erhöhte Brandgefahr. (Bild: Mosca)

Verfahren in Frage, das seit Jahrzehnten am Markt besteht: Beim Heizkeilschweißen schmilzt eine auf 270 °C erhitzte Heizzunge das Bandmaterial auf und verschweißt es. So lassen sich nicht nur sehr kurze Verschlusszeiten erzielen; die hochfest miteinander verbundenen Bandenden ermöglichen außerdem eine sichere Umreifung. Als Schmalaggregat ermöglicht das Heizkeilschweißverfahren die Umreifung schmaler Produkte wie Holzteile, Rohre und Aluprofile unter 100 mm Breite. Über diese Maße hinaus kommt üblicherweise eine breitere Heizzunge zum Einsatz. Im Gegensatz zum Ultraschallschweißen erfordern Maschinen mit Heizkeiltechnik eine Aufwärmphase sowie eine regelmäßige Werkzeugwartung und -reinigung: So kommt die Heizzunge beispielsweise mit geschmolzenem Bandmaterial in Kontakt. Obwohl die Technologie theoretisch auch Papierbänder verschweißen kann, nutzen Anwender die Methode aus Sicherheitsgründen selten; hier erweist sich das Ultraschallschweißen aufgrund des geringere Wärmeeintrags und minimierter Brandgefahr als Variante der Wahl. Nicht zuletzt aufgrund nachhaltiger Prozesse hat sich das Ultraschallschweißen bei Mosca gegen andere Umreifungsmethoden durchgesetzt. Rund 90 % der Umreifungsmaschinen kommen mit einem Sonixs-Aggregat auf den Markt, seit 2021 auch mit Sonixs-Schmalaggregaten. Die Tendenz ist steigend – für sicheres, zuverlässiges und ökologisches Bandschweißen.