Ein weiterer, gerade für die Produzenten nicht zu vernachlässigender Faktor, ist das Marketing. Die individuell gestaltbaren Bag-in-box-Verpackungen bieten den Markenartiklern nicht nur die Chance, ein anwender- und umweltfreundliches Produkt zu bewerben, sondern haben einen weiteren Vorteil: Durch die großen und geraden bedruckbaren Flächen bietet sich viel Platz für Design, Bildsprache und Verkaufsbotschaften. Insbesondere in Frankreich hat sich diese Art der Getränkeverpackung in fast allen Bereichen bereits durchgesetzt: Von Trinkwasser, Fruchtsäften und Konzentraten über Molkereiprodukte, Speiseöle oder Flüssigei bis hin zu chemischen Produkten – vieles wird hier mittlerweile quadratisch und praktisch in der Box abgefüllt, verpackt und verkauft.



Hergestellt werden solche Verpackungen bei der Firma Tesseraux in Bürstadt. Das Unternehmen bildet zusammen mit der Firma Rhein-Plast und der Firma Nittel die Business Unit „Industrial Packaging Liner“ der Ringmetall SE. Die drei Firmen sind spezialisiert auf individuelle Branchenlösungen im Bereich Inliner, Innenhüllen sowie Polyethylenbeutel und -säcke für anspruchsvolle Anwendungen.