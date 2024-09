Seit kurzem erhältlich: Kosmetik der Kaufland-Eigenmarke Bevola Naturals im Silphiekarton. (Bild: Outnature)

Da von Haus aus ungebleicht, ist Silphiepapier nicht weiß, vielmehr bräunlich, und lässt sich im Akzidenzdruck schwerer bedrucken, sagt Matthias Durst, Geschäftsführer der Stuttgarter Die Grasdruckerei. So ist bei feiner schwarzer Serifen-Schrift in 9 oder 10 Pkt. das Ergebnis oft ungenügend, sprich schwer zu lesen. „Das lässt sich allerdings durch zusätzlichen Unterdruck mit Weiß auffangen“, sagt Durst. Was wiederum Aufwand und bei nicht passenden Grafiken den Farbverbrauch erhöhen kann. Durst arbeitet seit 2017 mit Graspapier und seit 2019 mit Silphiepapier, war auch zeitweise bei den ersten Tests in Lenningen involviert. Seiner Meinung nach ist Silphiepapier weniger für den grafischen Bereich geeignet – im Gegensatz zum Verpackungssektor. Nicht zuletzt, weil die Druckdaten entsprechend angepasst werden müssen. Zudem kämen die Farben beim Offsetdruck nicht immer so intensiv heraus wie gewünscht. Der Grund, weshalb er Digitaldruck für grafische Drucke präferiert. Die Grasdruckerei bezieht das Papier entweder von Outnature oder dem Großhandel Berberich.

Outnature treibt die Internationalisierung voran

Wie viel Silphiepapier im Jahr produziert und verarbeitet wird? Dazu gibt es keine Angaben. Auch der größte Verarbeiter Outnature hält sich bedeckt. Auf Nachfrage heißt es: "Kaufland und Lidl launchen regelmäßig neue Produkte mit Silphie-Papier. Umgesetzt wurden bereits diverse Produkte im Obst- und Gemüsebereich wie Kresse, Äpfel oder Tomaten, sowie Verpackungen für Lachs und Naturkosmetik. Weitere Produkte befinden sich in der Vorbereitung.“ Dabei habe man vom internationalen FMCG-Konzern wie Procter & Gamble über mittelständische Unternehmen wie Kneipp bis hin zu Start-ups alles im Kundenportfolio vertreten. Bei Outnature ist man zufrieden und spricht von einem stetigen Wachstum bei Silphie-Verpackungen. Wurde damit bislang die DACH-Region versorgt, steht nun die weitere Internationalisierung an. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an der Verbesserung der Fasereigenschaften und an nachhaltigen Barriere-Eigenschaften beispielsweise gegen Wasser und gegen Fett. Entwicklungspartner von Outnature ist die STI Group, die die technischen Eigenschaften des Silphie-Materials bereits seit Ende 2020 in der Praxis erprobt hat.

Gute Nachrichten nicht zuletzt für die Landwirte, die den Anbau der durchwachsenen Silphie in den kommenden Jahren weiter vorantreiben dürften.

