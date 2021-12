Die Silphie-Faser ermöglicht es, den CO 2 Fußabdruck von Verpackungsmaterialien zu optimieren und Marken bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategien zu unterstützen.

„Dass ein so renommiertes Unternehmen wie P&G Displays aus Silphie-Material einsetzt, gibt dem Markt und den Verbrauchern neue Impulse in Richtung Nachhaltigkeit“, erklärt Jakob Rinninger, CEO der STI Group. „Als Pioneers in Packaging verstehen wir uns als Innovations- und Entwicklungspartner für unsere Kunden. Im Rahmen unserer Circular Innovation Initiative erarbeiten wir nachhaltige Ideen und bringen diese zur Marktreife – hierfür sind die Silphie-Displays von P&G ein beeindruckendes Beispiel.“