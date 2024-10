Die Übernahme von Retif ermöglicht Raja eine signifikante Erweiterung ihres Kundenstamms im Einzelhandelssektor in sieben europäischen Ländern. Die Integration von Retif in die Gruppe verspricht zudem Vorteile: Retif-Kunden profitieren künftig von einer größeren Auswahl an Produkten und Geschäftsausstattung, während die Zusammenführung Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen erwarten lässt. Zudem kann Retif von den Fachkenntnissen der Raja-Gruppe profitieren, um das eigene Wachstum voranzutreiben.

Retif, gegründet 1965, hat sich als Spezialist für Ausstattung und Einrichtungslösungen im Einzelhandel einen Namen gemacht. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 121 Mio. Euro und beschäftigte 460 Mitarbeiter. Mit über 300.000 Kunden bedient Retif ein umfangreiches Filialnetz in Europa, das aus 66 Filialen in Frankreich, 15 in Spanien, 5 in Belgien sowie jeweils einer in Luxemburg und den Niederlanden besteht. Ein 18.000 m² großes Vertriebszentrum in Valence (Drôme) gewährleistet schnelle Lieferungen innerhalb von 24 bis 48 Stunden in Frankreich.

Danièle Marcovici, Präsidentin und Geschäftsführerin der Raja-Gruppe, betont das Entwicklungspotenzial, insbesondere im Online-Bereich. Mit der Übernahme umfasst die Raja-Gruppe nun 27 Unternehmen in 19 Ländern. Thina Cadierno, Geschäftsführerin von Retif, wird die weitere Entwicklung und Neupositionierung der Marke verantworten.

Die Raja-Gruppe wurde 1954 gegründet und ist auf den Multikanal-Vertrieb von Geschäftsbedarf und -ausstattung spezialisiert. Sie bedient über zwei Mio. Kunden in Europa und beschäftigt insgesamt 5.000 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 1,7 Mrd. Euro.