Die Verpackungsbranche auf Tiktok: Humor trifft Technik

Krones: Menschen und Technik auf Tiktok

Image Building und Employer Branding und Recruiting – dafür lässt sich Tiktok offenbar gut einsetzen. Doch gehen manche Unternehmen einen Schritt weiter. So die Krones AG. Der Spezialist für Prozesstechnik, Abfüll- und Verpackungstechnik ist nicht nur mit den bekannten Themen und Formaten präsent, sondern auch mit reichlich Technik. Da sind neben Filmen wie über das diesjährige Firmenfest oder die Teilnahme an der Messe Drinktec nicht wenige produkt- oder technikbezogene Vidoes zu sehen. Sie dokumentieren die technologische Kompetenz der Neutraublinger. Auch diese Filme kommen beim Auditorium an. So bringt es der Ergobloc L, eine Blocklösung, die die Prozesse Streckblasen, Etikettieren, Füllen und Verschließen in einer kompakten Anlage vereint und von nur einer Person bedient werden kann, auf mehr als 160.000 Aufrufe. Was derlei Formate bringen? Antworten auf unsere Fragen gab es nicht. Trotz mehrfacher Versuche war niemand bei Krones bereit, mit uns zu sprechen.

Prewa: Produktvideos als Strategie

Anders hingegen Martin Wagner, einer der Geschäftsführer von Prewa Verpackungsmaschinenbau. Der Mittelständler aus Busek nutzt seit wenigen Jahren alle gängigen Social-Media-Plattformen. Allerdings anders als seine Kollegen in den großen Firmen. Zwar produziert auch Prewa regelmäßig neuen Content und hat damit einen externe Social-Media-Fachmann engagiert. Aber die Inhalte werden nahezu identisch in allen Kanälen verwertet, angefangen von Facebook über Instagram, Linkedin, Whatsapp, Youtube bis zu Tiktok. Und: Es sind fast zu 100 % Produktfilme, die zu sehen sind, meist Maschinen „in action“, einschließlich diverser Leistungswerte. Wagner ist von dem Ansatz überzeugt: „Damit generieren wie eine beträchtliche Reichweite“, sagt er. „Die Brand Awareness ist deutlich gestiegen. Das alles hat dazu geführt, dass wir unheimlich viel Frequenz auf unserer Website haben.“ Das wiederum schlage sich im Neukundengeschäft nieder. Für die Kontaktanbahnung hält der Geschäftsführer allerdings Tiktok weniger gut geeignet, auch wenn sich hier und da auch ein Einkäufer unter den Nutzern befinden mag.

Ist China Vorbild bei Tiktok?

Tiktok und die Verpackungsbranche. Die große Liebe ist das nicht. Oder noch nicht. Nur wenige Unternehmen nutzen die Möglichkeiten der Plattform. Vertrieb oder Leadgenerierung sind aktuell so gut wie kein Thema. Müssen es vielleicht auch nicht sein. Obgleich ein Blick Richtung Fernost etwas anderes vermuten lässt. Die Maschinenbauer aus dem Reich der Mitte sind zu Hunderten auf der ehemaligen Tanzplattform vertreten und preisen ihre Packmittel und Maschinen an. Ob Snack-Verpacker, Abfüllanlage, Kartonaufrichter, PET-Blasmaschine, Packaging-Linie oder Etikettiermaschine: Es gibt wohl nichts aus der Packaging-Welt, das nicht in diesem digitalen Schaufenster ausgestellt und beworben würde.

Bisweilen nicht anders als bei den Teleshopping-Sendern. Da tänzelt schon mal eine junge Frau mit tiefroten Lippen durch eine Fertigungshalle und ruft „Trust me! Trust me! Trust my Factory“. Die Fabrik ist Jiaqian Machinery. Das anschließend angepriesene Produkt eine Etikettiermaschine für runde Behälter. „Nur 2000 US-Dollar“ poppt ein Preis-Sternchen im Video auf, während die junge Frau liebevoll ein frisch etikettiertes Glas in die Kamera hält. Der Unterhaltungswert des Films geht gegen Null. Von einem „künstlerischen Anspruch“ ganz zu schweigen. Und dennoch: Die teils zahlreichen Kommentare unter manchen Maschinen sind klares Zeichen dafür, dass die Videos durchaus wahrgenommen werden. Immerhin bringt es Jiaqian auf knapp 40.000 Follower.