Ganzheitliche und nachhaltige Verpackungslösungen

Ein Highlight am Stand sind die neuen Flex Studios, in denen Kunden aktiv am Innovationsprozess teilnehmen können. Echtzeit-Tests in Pilotanlagen ermöglichen die schnelle Umsetzung von Ideen in marktfähige Verpackungslösungen. „Innovation beginnt bei Mondi mit Zusammenarbeit“, betont Thomas Ott, CEO Flexible Packaging. Die Studios bringen Kunden, Maschinenpartner und Recycler zusammen – für praxisnahe, skalierbare und nachhaltige Innovationen. Mit Mondi Match Maker stellt das Unternehmen zudem eine strukturierte Kooperationsplattform für Start-ups vor. Ziel ist es, junge Unternehmen mit den Geschäftsbereichen von Mondi zu vernetzen und deren Pilotprojekte bis zur Skalierung zu begleiten. Match Maker ist Thema der Podiumsdiskussion auf der Future Pack am 22. September und wird am 23. September von 14–16 Uhr in der Innovationbox mit einem Best-Practice-Beispiel vorgestellt.

Fachpack: Halle 4, Stand 204