Pratt Industries ist der weltweit größte Hersteller von Papier und Verpackungsmaterial aus 100% recyceltem Ausgangsmaterial. Nun erweitert das Unternehmen seine Produktion mit dem Bau einer nachhaltig produzierenden Kartonagen-Großanlage, die 2023 in Henderson, Kentucky, USA, in Betrieb gehen soll.

Der 600 Mio. US-Dollar teure Neubau umfasst zwei Werke mit einer Gesamtfläche von 107.000 m2. In der 60.000 m2 großen Papierfabrik wird das 100% recycelte Papier vorbereitet, welches anschließend in der 47.000 m2 großen Kartonagenfabrik zu Wellpappe und Kartons weiterverarbeitet wird.

Das Ingenieurbüro Pörner unterstütze bereits 2018 Pratt Industries beim Umbau einer bestehenden Kartonagenfabrik in Ohio und erhielt nun den Auftrag für das große EMSR Engineering-Projekt. Auch beim Errichten der neuen Großanlange erfolgen die Planungen Hand in Hand mit der Kärntner Carantec aus Klagenfurt, welche die Verantwortung für das Gesamtprojekt und für 3D-Planung und Piping trägt. Ebenso beteiligt und zuständig für die Verfahrenstechnik, ist die in Ravensburg, Deutschland ansässige Eurocon.