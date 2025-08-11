Kompakte Palettierlösungen der nächsten Generation

Die neue Koch PalletSystemMove kombiniert bewährte Technik mit innovativen Features: Zwei Palettierplätze, mobile Verfahrbarkeit per Hubwagen, höhenverstellbarer Einlauf und FTS-Anbindung machen sie zum flexiblen Allrounder. Unterschiedliche Greifer, automatisches Zwischenlagen-Handling und ein leistungsstarker ABB- oder Kuka-Roboter sorgen für maximale Effizienz – abgesichert durch berührungslose Sicherheitszonen.

Intelligenz im Inneren: Palloc von Sick



Ein Highlight ist das integrierte Roboterführungssystem Palloc, entwickelt von Kochs langjährigem Partner Sick. Mithilfe von 3D-Farbkamera und Deep Learning ermöglicht es eine hochflexible Depalettierung – selbst bei Kartons unterschiedlicher Größe und Form. Das Ergebnis: mehr Autonomie, weniger Rüstaufwand, höhere Geschwindigkeit.

Mit der Softwarelösung Kochnectivity wird die Palettierlösung digital transparent: Betriebsdaten in Echtzeit, vorausschauende Wartung und optimierte Prozesse – für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Produktionslinie.

Automation erleben – live am Stand

Koch zeigt auf der Messe nicht nur Technik, sondern echte Lösungen: Von der Abfüllung über die Verpackung bis zur Palettierung. Besucher erleben durchgängige Automatisierungskonzepte für unterschiedlichste Branchen. Mit eigenentwickelten Greifern, jahrzehntelanger Erfahrung und umfassendem Service bietet Koch alles aus einer Hand.

Fachpack 2025: Halle 7A, Stand 523