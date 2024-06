- Scope-Emissionen: Mit positiver Umweltbilanz befassen sich die Firmen als erstes

In ihren Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbemühungen orientieren sich Unternehmen in der Regel am Scope 1-, 2-, 3-Modell. Die Unternehmen arbeiten hart daran, ihre CO2-Emissionen zu senken und so ihren Beitrag zum Stopp des Klimawandels zu leisten.

- Nachhaltige Produktionstechnik hilft beim Klimaschutz

Robuste Maschinen, effizienter Rohmaterialeinsatz und ökologische Betriebsstoffe unterstützen auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft

- Überblick zur aktuellen Fördermittel-Landschaft

Die Transformation zu einer grünen Industrie fordert von Unternehmen oft immense personelle und finanzielle Ressourcen. Umfangreiche Förderprogramme unterstützen sie dabei. Wir stellen die wichtigsten vor und nennen die aktuellen Änderungen.

- PPA macht den Einkauf von Strom nachhaltig planungssicher

Da die Förderung ihrer Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz bald ausläuft, suchen immer mehr Erzeuger grünen Stroms Unternehmen, die mit ihnen ein Power Purchase Agreement abschließen. Wie die Direktabnahmeverträge funktionieren und welchen Nutzen sie bringen.

- Nachhaltigkeit und Automatisierung – Automatisierer können eine Vorreiterrolle einnehmen

Unternehmen verfolgen diverse Ansätze, um ihre Nachhaltigkeit zu steigern. Automatisierer etwa machen ihre Fertigungsanlagen energieeffizienter und arbeiten kontinuierlich daran, auch die eigenen Produkte und Lösungen nachhaltiger zu gestalten.

- (Kein) Opt-out beim Klimaschutz

Der Verpackungsanbieter Saropack arbeitet bereits seit langem daran, möglichst nachhaltige Lösungen zu produzieren. Seit 2013 kooperiert die Gruppe nun mit Myclimate und bietet ihren Kunden damit zusätzlich eine CO₂-Ausgleichsoptionen.

- Nachhaltigkeit von der Rolle

Beim Palettentransport werden Waren häufig mit Stretchfolie gesichert, um ein Verrutschen zu verhindern und Schutz gegen Stöße oder Verunreinigungen zu ermöglichen. Das Umwickeln mit Kunststoff-Folie zählt dabei zu den verbreitetsten Varianten, stellt jedoch aus ökologischer Sicht keine optimale Lösung dar.

- Klimaschutz erfordert konsequentes Handeln

Im April 2022 bekannte Südpack sich zur Science Based Target initiative (SBTi). Genau zwei Jahre nach Unterzeichnung des Commitment Letters wurden die im Dezember 2023 eingereichten Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und damit zur Verbesserung der CO 2 -Bilanz fristgerecht validiert. Ein Kraftakt, der nicht nur mit erheblichem Aufwand im Vorfeld ein-herging, sondern auch massiv in die Zukunft ausstrahlt. Ein Erfahrungsbericht – über eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance.

- Funktionalität schließt Nachhaltigkeit nicht aus

Es liest sich recht mühelos: „…und dann wurden die Verpackungen nachhaltig gestaltet.“ Als ob es wirklich so einfach wäre, die Anforderungen einer hocharbeitsteiligen metallverarbeitenden Industrie in nur wenigen Monaten zu erfüllen – insbesondere bei dem komplexen Anspruch für Korrosionsschutzverpackungen.

