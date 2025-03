CU Mehrweg, ein Start-up für Mehrwegverpackungen, startet gemeinsam mit Seeberger ein Pilotprojekt, das den Einsatz von Mehrwegverpackungen im Lebensmitteleinzelhandel vorantreiben soll. In 18 Rewe Südwest-Märkten werden vier Seeberger-Produkte – Cashewkerne, Genuss-Mix, Nuts’n’Berries und Bananenchips – in wiederverwendbaren Kunststoffbechern angeboten. Der Test läuft noch bis zum 16. Mai 2025 und soll wertvolle Erkenntnisse zur Akzeptanz bei Konsumenten und Konsumentinnen sowie zum Potenzial von Mehrwegsystemen in der Kategorie Nüsse und Trockenfrüchte liefern.

Die Mehrwegbecher sind robust, leicht und stapelbar, was Transportkosten und CO₂-Emissionen reduziert. Nach Gebrauch können sie an Pfandautomaten zurückgegeben werden. CU Mehrweg übernimmt die Rücklauflogistik, Reinigung und Qualitätskontrolle, während Seeberger die Produkte direkt in der Produktion befüllt. Ziel ist es, eine geschlossene Kreislaufwirtschaft zu etablieren und Verpackungsmüll nachhaltig zu reduzieren.