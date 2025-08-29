Verpackung mit Vielfalt? Shitstorm statt Applaus

Was macht ein Packaging polarisierend – gestalterisch wie inhaltlich?

Lehmler: Eines der primären Ziele von Packaging Design ist es, Gefühle zu wecken. Durch die richtigen Farben, Formen und Worte werden jene Personen angesprochen, die man mit seinem Produkt gezielt erreichen und für sich gewinnen möchte. So gesehen wohnt jeder kleinen Design-Entscheidung in der Verpackungsgestaltung ein polarisierender Gedanke inne. Je spitzer die Zielgruppe, desto intensiver muss auch das Design gelernte Codes bedienen oder mit Klischees und Denkmustern brechen, um Disruption zu erzielen. Jenseits der visuellen Ausdrucksmittel gibt es viele Möglichkeiten, durch das Aufgreifen, Zitieren oder Andeuten von kontroversen Inhalten für starke Polarisierung und jede Menge Aufmerksamkeit zu sorgen.

Stellt sich die Frage, ob man als Designer antizipieren, ob ein Packaging provozieren könnte und wie man damit umgeht?

Lehmler: Zu verstehen, wann, wie und warum eine Verpackung Gefühle bei Betrachtenden auslöst, ist eine Kernkompetenz von ausgebildeten Designerinnen. Nur wenn man versteht, wie durch das Zusammenspiel der Designelemente Wirkung entsteht, kann man diese gezielt einsetzen. Das unterscheidet die strategisch durchdachte Anwendung von Design von einer beliebigen Gestaltung. Um die Probleme, Potenziale und Qualitäten eines Packagings richtig einschätzen zu können, muss eine Designerin nah an der Marke sein, aber auch den Blick weiten. Konsumenten- und -Konsumentinnen-Verhalten, Trends, Marktentwicklung, Wettbewerbsanalyse – all diese Aspekte sind notwendig, um eine erfolgreiche, funktionale und, falls erforderlich, polarisierende Verpackung zu gestalten. Die inhaltliche Verantwortung für eine Verpackung liegt oftmals nicht oder nur sehr bedingt bei den ausführenden Designern und Designerinnen. Wenn beim Erhalt oder der Umsetzung eines Briefings Bedenken aufkommen, sollten diese mit dem Marketing oder Management der Kundinnen, notfalls mit den Rechtsabteilungen, abgeklärt und geregelt werden.

Tragen Packaging Designer eine gesellschaftliche Verantwortung oder ist das primär Aufgabe des Markenartiklers und des Marketings?

Lehmler: Auf jeden Fall sollten Designer und Designerinnen sich der Tragweite und Relevanz ihrer Arbeit bewusst sein. Sensible Themen wie Kinderprodukte, Alkohol, Sexualität oder Nachhaltigkeit erfordern eine präzise und reflektierte Auseinandersetzung. Schließlich finden sich die visuellen Entscheidungen, die wir treffen, oft tausendfach auf Frühstückstischen, in Kühlschränken, Regalen oder eben auch in Kinderhänden wieder. Das ist – wie ich finde – ein besonderer Reiz unserer Branche und zugleich eine besondere Verantwortung. Diese Gestaltungsmacht sollte immer dazu eingesetzt werden, Verpackungen sowohl kommerziell erfolgreich als auch ethisch vertretbar zu machen.

Gibt es aus Ihrer Sicht eine ethische Leitlinie für Packaging Design?

LehmIer: Ich denke, dass es eine ganze Reihe von ethischen Fragestellungen gibt, die uns in unserer täglichen Arbeit als Gestaltende und Kreative begleiten – etwa Nachhaltigkeit, Transparenz, Fairness oder kulturelle Sensibilität. Es gibt zwar einige Bestrebungen hier allgemein gültige Richtlinien zu formulieren, die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Thema nehme ich aber stark unternehmensspezifisch wahr. Wir arbeiten mit unseren Kunden nicht nur an Markenstrategie, visuellen Codes und Umsetzung auf dem Packaging, sondern widmen uns mit unserem Innovation Lab und seinen Services auch Zukunftsfragen, wie proaktiver Implementierung von EU-Regulatorik oder der Entwicklung innovativer, nachhaltiger Produkt- und Verpackungskonzepte. Dabei spielen aktuelle Kulturfragen immer eine Rolle. Ein kritischer, beratender und informierter Umgang mit unseren Kunden und Kundinnen sowie und Partnern und Partnerinnen ist uns deshalb besonders wichtig.

Wird Packaging in Zukunft stärker politisch oder wieder neutraler?

Lehmler: Ich glaube, es gibt wenige Indizien dafür, dass unsere Gesellschaft auf dem Weg ist, rationaler und faktenbasierter zu werden. In Verbindung mit der Reichweite und Werbewirksamkeit, die über gezielte Provokationen und „Shitstorms“, besonders in den sozialen Medien, erzielt werden können, sehe ich hier einen Nährboden für weitere Marketingstunts und stark polarisierende Aktionen auch im Packaging-Design-Bereich. Trotzdem werden diese weiterhin nur einen kleinen Teil eines riesigen Mainstream-Marktes ausmachen, wenn wir den stationären Handel betrachten. Im E-Commerce- und Start-up-Bereich platzieren sich junge Marken dagegen schon seit langer Zeit mit einem sehr viel stärkeren Fokus auf politische und soziokulturelle Nischen. Online führt oft kein Weg an einer spitzen und polarisierenden Positionierung vorbei, um sich abzuheben und aufzufallen.

Vielen Dank fürs Gespräch.