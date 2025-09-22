Von der Auswahl der Packstoffe bis zur Integration in Prozessen

Ein Highlight am Stand ist die Vorstellung des neu entwickelten und zum Patent angemeldeten „Smart Reclosable Pouch“ (SUP). Der innovative Standbodenbeutel setzt neue Maßstäbe in puncto Materialeffizienz, Funktionalität und Recyclingfähigkeit. Der sichere Wiederverschluss kommt ganz ohne zusätzliches Druckverschlussmaterial aus – das reduziert den Materialeinsatz, vereinfacht die Verarbeitung und verbessert die Umweltbilanz. Gerade im Hinblick auf die Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung bietet der SUP eine zukunftsweisende Lösung für Hersteller, die Nachhaltigkeit und Komfort verbinden möchten.
Rovema versteht sich nicht nur als Maschinenbauer, sondern als Lösungsanbieter. Von der individuellen Beratung über die Auswahl geeigneter Packstoffe bis zur Inbetriebnahme begleitet das Unternehmen seine Kunden mit technischer Expertise. Digitale Schnittstellen, Automatisierungskompetenz und moderne Integrationslösungen machen Rovema zu einem zukunftssicheren Partner in einem dynamischen Marktumfeld.
Zwischen Material, Maschine und Mensch
Fachpack 2025: Was erwartet die Besucher?
Vom 23. bis 25. September 2025 kommt die Verpackungsbranche wieder in Nürnberg auf der Fachpack, der europäischen Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse, zusammen. Die Vorbereitungen bei der Nürnberg Messe sind in vollem Gange; erwartet werden gut 1.400 Aussteller, verteilt auf elf Messehallen. Lesen Sie hier mehr zur Fachpack:
Tauschen Sie sich mit den Expertinnen und Experten vor Ort aus. Im Fokus stehen nachhaltige Packstoffe, automatisierte Verpackungsprozesse und aktuelle regulatorische Anforderungen. Interessierte können direkt am Stand einen Termin für einen Besuch im Rovema Technikum vereinbaren – dem Experience Center für Packstofftests, Formatwechsel und individuelle Beratung.
Fachpack: Halle 1, Stand 249