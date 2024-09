1967 erhält Craemer das Patent auf die weltweit erste in einem Guss hergestellte Kunststoffpalette (Bild: Craemer Gruppe)

Mit der allerersten komplett in einem Stück gespritzten Kunststoffpalette war Craemer 1967 Revolutionär am Weltmarkt. Heute gehört die Unternehmensgruppe mit ihren in einem Guss aus hochwertigem Polyethylen (PE) gespritzten Ladungsträgern – inklusive der Kufen – zu den weltweit führenden Herstellern von Logistik-Lösungen. "Wir verfügen über modernste Werkzeug- und Fertigungstechnologien, in die unser langjähriges Know-how in der Kunststoffverarbeitung und im Werkzeug- beziehungsweise Formenbau geflossen ist", betont Daniel Roer, Vertriebsleiter Materials Handling und Prokurist der Craemer GmbH, "der Einsatz hochwertiger Werkstoffe, die durchdachte Konstruktion und die robuste Bauweise unserer Paletten und Palettenboxen tragen neben der Fertigungsweise zu deren Langlebigkeit bei."