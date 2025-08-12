Anwendungen für die Industrie von morgen

Auf der Fachpack präsentiert die Plöckl Media Group zukunftsweisende Lösungen, die diesen Anforderungen gerecht werden – effizient, sicher und skalierbar. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen intelligente Kennzeichnungssysteme, die sich nahtlos in bestehende Produktions- und Logistikprozesse integrieren lassen. Besucher erleben am Stand unter anderem selbstklebende RFID-Labels für digitale Transparenz, wiederverwendbare Trägersysteme für nachhaltige Anwendungen sowie spezielle Fahnenkennzeichnungen für empfindliche oder unregelmäßig geformte Produkte.

Die Plöckl Media Group verbindet technologische Innovationskraft mit individueller Beratung. Ihre Lösungen ermöglichen eine reibungslose Integration, hohe Skalierbarkeit und messbare Vorteile in Sicherheit und Wirtschaftlichkeit – branchenübergreifend und anwendungsorientiert. Dabei zeigt das Unternehmen, wie sich Standardisierung und Flexibilität erfolgreich vereinen lassen.

Fachpack: Halle 2, Stand 126