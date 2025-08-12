Non-Food & Chemie

12. Aug. 2025 | 15:00 Uhr | von Peter Hammer

Plöckl Media Group: Maßgeschneiderte Kennzeichnungslösungen

Anwendungen für die Industrie von morgen

Plöckl Media Group präsentiert innovative RFID-Lösungen, nachhaltige Etiketten und flexible Systeme für digitale Rückverfolgbarkeit.

Plöckl Media Group Produkte

Plöckl Media Group Produkte (Bild: Plöckl Media Group)

Auf der Fachpack präsentiert die Plöckl Media Group zukunftsweisende Lösungen, die diesen Anforderungen gerecht werden – effizient, sicher und skalierbar. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen intelligente Kennzeichnungssysteme, die sich nahtlos in bestehende Produktions- und Logistikprozesse integrieren lassen. Besucher erleben am Stand unter anderem selbstklebende RFID-Labels für digitale Transparenz, wiederverwendbare Trägersysteme für nachhaltige Anwendungen sowie spezielle Fahnenkennzeichnungen für empfindliche oder unregelmäßig geformte Produkte.

Die Plöckl Media Group verbindet technologische Innovationskraft mit individueller Beratung. Ihre Lösungen ermöglichen eine reibungslose Integration, hohe Skalierbarkeit und messbare Vorteile in Sicherheit und Wirtschaftlichkeit – branchenübergreifend und anwendungsorientiert. Dabei zeigt das Unternehmen, wie sich Standardisierung und Flexibilität erfolgreich vereinen lassen.

Fachpack: Halle 2, Stand 126

