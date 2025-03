Solpap produziert in Třebechovice pod Orebem – im Herzen Tschechiens. Das Unternehmen hat bereits 1938 mit der Herstellung von Verpackungen begonnen. Heute bescchäftigt Solpap rund 100 Mitarbeitende. (Bild: Robatech)

Im August 2023 ist Perfectfold beim tschechischen Packmittelhersteller bereits in Betrieb. Tomáš Langer, Projektleiter der Kaletech, erinnert sich: „Wir nutzten einen planmäßigen Wartungstag bei Solpap zur Installation von Robatechs Flüssigkeitsriller und schulten das Personal an einem weiteren Tag. Das System ist relativ einfach.“

Es besteht aus einer Versorgungseinheit, zwei Spritzköpfen vom Typ Sempre 30, der Auftragssteuerung AS 50 und einer externen Bedieneinheit mit Touch Panel, die neben dem Bedienpanel der Produktionslinie positioniert wurde. Pumpe und Puffertank in der Versorgungseinheit ermöglichen einen unterbrechungsfreien Betrieb beim Wechsel der Flüssigkeitsbehälter. Ein I/P-Wandler stellt sicher, dass trotz wechselnder Produktionsgeschwindigkeit immer die korrekte Flüssigkeitsmenge auf Falzlinien aufgetragen wird. Milan Jiruška freut sich: „Wir waren überrascht, wie schnell und einfach Kaletech Perfectfold installiert hat. Im Betrieb mussten wir praktisch keine Anpassungen machen.“