Nachhaltigkeit bleibt wichtiger Schwerpunkt

Verbraucher unternehmen unvermindert konkrete Anstrengungen zur Verringerung ihrer Umweltbelastung. Die Umfrage zeigt, dass Verbraucher Recycling für den besten Weg halten, den Klimawandel zu stoppen: 67 % gaben an, dass dies ihre erste Wahl sei. 62 % der Verbraucher haben ihre Recyclingaktivitäten in den letzten 12 Monaten erhöht, wobei die über 60-Jährigen mit 70 % den höchsten Anstieg bei den Recycling-Raten verzeichnen.

Die Vorliebe für nachhaltige Verpackungslösungen nimmt weiter zu: 89 % der Verbraucher geben an, dass sie Karton den Vorzug gegenüber Kunststoff geben, wenn sie die Wahl haben – gegenüber 87 % im Jahr 2024. Eine wachsende Zahl von Verbrauchern verzichtet auch auf Kunststoffverpackungen: 37 % reduzieren bewusst ihren Verbrauch von in Kunststoff verpackten Waren. Bei der Wahl der Verpackung geben 65 % an, dass leichte Wiederverwertbarkeit ein entscheidender Faktor ist, neben der Wiederverschließbarkeit und der Verwendung natürlicher, erneuerbarer Materialien.

Das Vertrauen der Verbraucher in ihr Wissen über Recycling ist ebenfalls gewachsen: 84 % der Befragten sind sich sicher, recycelbare Materialien unterscheiden zu können. Diese Zuversicht ist bei Karton und Wellpappe am größten: 83 % beziehungsweise 85 % der Verbraucher glauben, dass diese Materialien erfolgreich recycelt werden können. Die Umfrage 2025 ist – nach der Umfrage aus dem vergangenen Jahr – die zweite, bei der faserbasierte Verpackungen in Bezug auf das Verbrauchervertrauen vor Glas rangieren, was ein zunehmendes Bewusstsein für ihre Umweltvorteile widerspiegelt.

Verbraucherwahrnehmung von Marken und Unternehmen

Die Umfrage ergab auch, dass Verbraucher von Unternehmen erwarten, mehr Verantwortung bei der Bekämpfung des Klimawandels zu übernehmen. Obwohl nachhaltige Praktiken zunehmend in den Alltag integriert werden, sind 79 % der Befragten der Ansicht, dass noch mehr getan werden muss. Mehr als die Hälfte der Verbraucher ist der Meinung, dass die Markenhersteller die größte Verantwortung für die Verringerung von Verpackungsmüll tragen, während 21 % glauben, dass die Verbraucher selbst in der Pflicht sind. 14 % erwarten, dass die Regierungen entsprechende Maßnahmen ergreifen, und 8 % meinen, dass die Einzelhändler hier eine größere Rolle spielen müssen.