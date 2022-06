In diesem Verpackungsprozess ist der Einsatz von Robotern unerlässlich, um maßgeschneiderte Zuführungen für das Handling, das Öffnen der Trays und das anschließende Einlegen der Produkte zu schaffen. In den meisten Fällen können die Formen und Größen von Kunststoffteilen mit Lösungen aus Karton nachgebildet werden, sowohl für stehende als auch für liegende Produkte.



Mehrere Karton-Tray-Ladestationen können an jeden Marchesini-Kartonierer angebaut werden, angefangen bei Maschinen mit niedriger Geschwindigkeit bis hin zu Hochgeschwindigkeitsmaschinen (Produktionsgeschwindigkeiten von über 450 Trays pro Minute).



Anlässlich der Messe Pharmintech 2022 in Mailand präsentierte Marchesini den Kartonierer MA80, der für das Kartonieren von Produkten wie Spritzen, Inhalatoren, Vials und Tuben mit einer Geschwindigkeit von 120 Kartons pro Minute konzipiert ist.



Die MA80 wurde entwickelt, um Produkte in Papp-Trays als Alternative zu tiefgezogenen Trays zu verpacken. Es ist laut Marchesini der Beweis dafür, dass Papp-Trays als ökologische Alternative bei den Kunden immer beliebter werden, da sie genauso zuverlässig sind wie PVC-Trays.