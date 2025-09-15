Leistungssteigerung durch effizientes Maschinenkonzept

„Mit den zwei A3-Aufrichtern kann Nutrition & Santé seine Produktionskapazität deutlich steigern“, erläutert Christiane Buchstab, Sales Account Manager bei der Gerhard Schubert GmbH. Im Parallelbetrieb liegt die maximal erreichbare Taktung zwischen 70 und 80 Schachteln pro Minute. Im Single-Betrieb sind es etwa 43 Takte pro Minute. „Die Zuführung nach unserem „Power Compact“-Prinzip ermöglicht hohe Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum und senkt Formatkosten“, ergänzt die Expertin.

Sparen mit optimierten Verpackungen

Um die vielschichtigen Anforderungen des Kunden umsetzen zu können, befasste sich das Schubert-Team auch mit den Verpackungen selbst. Kleinere Schachtelformate mit weniger Luft zwischen Inhalt und Karton reduzieren nun nicht nur den Materialverbrauch, sondern wirken zugleich dem subjektiven Eindruck von „Mogelpackungen“ entgegen. Zudem erzielten die Verpackungsexperten durch kürzere Schnittlängen und -breiten eine bessere Passform der Schlauchbeutel und senkten so den Folienverbrauch. Apropos Beutel: Je nach Größe des Primärpackmittels muss Nutrition die Zellen der Gruppierketten wechseln.



Schubert entwickelte deshalb eigens ein cleveres Kon-struktionsprinzip, das die Entnahme des kompletten Gruppierkettenzugs erlaubt. „Anders als beim klassischen System, bei dem zwei Personen den Werkzeugwechsel vornehmen, genügt hier eine Person. Die Werkzeuge sind jetzt deutlich leichter, die Magazinbacken viel kleiner und handlicher“, betont Christiane Buchstab und fügt hinzu: „Wir haben bei diesem Projekt eng mit dem Kunden zusammengearbeitet, der unsere Maschinen gut kennt und technisch sehr versiert ist. Aus diesem Teamwork haben wir großen Nutzen gezogen und werden einige der erarbeiteten Lösungen künftig auch im Standard übernehmen.“