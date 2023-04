In der Logistikbranche müssen Waren oftmals in Handarbeit umgeschichtet und kommissioniert werden. Zudem lassen sich besonders große, schwere oder speziell verpackte Gebinde mit gängigen Handhabungssystemen nicht richtig anheben, greifen oder transportieren. Die baden-württembergische Premium Robotics GmbH will dieses Problem durch automatisierte Umpalettieranlagen lösen und damit nicht zuletzt das Personal entlasten.