Mit dem Design-2-Market-Ansatz hat Smurfit Westrock gemeinsam mit Frittenwerk eine maßgeschneiderte Verpackungslösung entwickelt. Innerhalb von nur sechs Wochen entstand eine innovative Lieferbox, die speziell für den Transport von Poutines per Fahrradkurier optimiert wurde. Die nachhaltige Verpackung sorgt nicht nur für sicheren Transport, sondern trägt auch zur Effizienz im Lieferalltag bei.

Poutine als Herausforderung für den Lieferdienst

Poutine, das aus Kanada stammende Gericht aus Pommes, Cheese Curds und Bratensauce, erfreut sich wachsender Beliebtheit – besonders als Take-Away-Speise. Doch genau hier lag die Schwierigkeit: Die Kombination aus heißen, knusprigen Pommes und flüssiger Sauce stellte hohe Anforderungen an die Verpackung. Eine herkömmliche Box konnte die Qualität der Speisen nicht optimal bewahren. Die Lösung musste also nicht nur funktional, sondern auch praktisch in der Handhabung sein.

Durchdachte Verpackung für sicheren Transport

Die neu entwickelte Box besteht aus nachhaltigem Karton und wurde speziell für den Transport in Fahrradrucksäcken konzipiert. Belüftungslöcher sorgen dafür, dass die Pommes knusprig bleiben, während clevere Innenaufteilungen ein Verrutschen der Poutines und Saucen verhindern. Vorfalten im Restaurant erleichtert das Handling und spart Zeit.

Für die Entwicklung ließen sich die Experten von Smurfit Westrock von bestehenden Verpackungslösungen inspirieren – von klassischen Burgerboxen bis hin zu hochwertigen Geschenkverpackungen. Neben der Funktionalität spielte auch das Design eine Rolle: Die Verpackung sollte die hochwertigen Kreationen von Frittenwerk ansprechend präsentieren.

Agile Entwicklung dank Design-2-Market

Die Verpackung entstand im Rahmen eines Design-2-Market-Projekts – einem agilen Entwicklungsansatz, der eine schnelle und marktorientierte Produktentwicklung ermöglicht. Innerhalb von sechs Wochen wurde die Lösung konzipiert, getestet und optimiert. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war die enge Abstimmung beider Partner.

Dank eines strukturierten Design Sprints mit fünf kurzen, fokussierten Meetings konnte das Projekt effizient vorangetrieben werden. An den Terminen waren jeweils alle relevanten Stakeholder beteiligt, sodass Entscheidungen schnell getroffen wurden. „Durch diesen klaren und fokussierten Ablauf sparen wir enorm Zeit und Ressourcen“, erklärt Mike Manfred Huth-Sammet, Lead Supply Chain Manager bei Frittenwerk.