Was ist das Tätigkeitsfeld des FFI?

Der 1948 gegründete Verband, der mittlerweile die Interessen von zwei Drittel der Branchenunternehmen vertritt, agiert als nationaler sowie internationaler Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Auf europäischer Ebene ist der FFI gemeinsam mit der deutschen Verbände-Allianz, der Plattform FSV Forum Serviceverpackungen, der ECMA sowie anderen europäischen Verpackungsverbänden interessenspolitisch aktiv.

Die Branche stellt jährlich circa 990.000 t Faltschachteln her, was einem Produktionswert von rund 1,95 Mrd. Euro entspricht. Des Weiteren beschäftigt dieser Industriezweig etwa 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 700 in Ausbildung, beispielsweise als Verpackungsingenieure und -entwickler, Drucker, Packmitteltechnologen oder Mediengestalter. Kaufmännische, technische und logistische Berufe ergänzen das Tätigkeitsfeld.

Neben Informationsveranstaltungen und Fortbildungsseminaren bietet der FFI auch branchenrelevante Leitfäden, Richtlinien, Muster und Checklisten an.