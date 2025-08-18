Dichtheitsprüfung von Blisterverpackungen

Hierbei kommt die von Polman Aimes entwickelte Qloop-Technologie und Prüftechnik von Ceta zum Einsatz. In einer platzsparenden umlaufenden Prüfanlage mit mehreren Prüfköpfen lassen sich flexible Blisterverpackungen mit Unterdruck auf Dichtheit prüfen. Das Produkt wird in eine Halbschale eingelegt. Die Oberschale fährt zu und der geschlossene Prüfkopf fährt weiter. Die speziell für diesen Einsatz entwickelten Ceta-Prüfgeräte fahren mit den Prüfköpfen mit und führen dabei die Dichtheitsprüfung unter Einsatz des Prüfmediums Druckluft durch. Hierbei wird eine leckagebedingte Druckänderung gemessen. Nach Ende des Prüfzyklus erfolgt wieder ein zyklisches vollautomatisches Ent- und Beladen des Prüfkopfes. Prüfdrücke zwischen -100 mbar und -800 mbar werden in den Prüfgeräten selbst erzeugt.

In Abhängigkeit vom Prüfkopf und der Taktrate lassen sich Lochgrößen bis 20 μm erkennen. Je nach Auslegung der Anlage lassen sich mehrere 100 Teile pro Minute prüfen. Die Übertragung der Messergebnisse vom Prüfgerät an die übergeordnete Steuerung ermöglicht die Rückverfolgbarkeit (Traceability). Ceta-Prüfgeräte und -Kalibriernormale werden bei Erstauslieferung standardmäßig – ohne Aufpreis – mit einem DAKKS-akkreditierten und international anerkannten Kalibrierschein ausgeliefert (konform zur DIN EN ISO/ IEC 17025). Die Gewährleistung für Prüfgeräte beträgt drei Jahre (optional bis auf fünf Jahre verlängerbar).

Fachpack 2025: Halle 7, Stand 625