Im Gespräch mit den Jurymitgliedern wird schnell deutlich, dass sich die Anforderungen an das Verpackungsdesign in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht haben. Lag der Fokus früher hauptsächlich auf dem Produktschutz, spielen längst weitere Faktoren eine wichtige Rolle, von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft über Funktionalität und Convenience bis hin zu sozialer Verantwortung.



Der Auftrag an das Design hat sich verändert, erklärt Fehlhaber. Es muss durchdachter und verantwortungsbewusster sein. Wichtig ist heute auch das, was nach hinten raus passiert. Design muss ganzheitlich verstanden und umgesetzt werden, fasst es von Klitzing zusammen.



Melichar weist darüber hinaus auf den deutlich verschärften Wettbewerb hin, der das Verpackungsdesign noch entscheidender macht. So ringen heute selbst in Nischen mehr als ein Dutzend unterschiedlicher Produkte um Aufmerksamkeit, und etablierte Marken müssen sich zunehmend mit Start-ups und ihren frischen Ideen messen.



Von Klitzing ergänzt einen weiteren Aspekt: So muss das Design nicht nur im Vergleich und als Abgrenzung zur Konkurrenz Differenzierung und Struktur schaffen, sondern gerade bei großen Unternehmen auch innerhalb des eigenen, oft sehr großen Produktportfolios.