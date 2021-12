Kopfschmerzen der nachhaltigen Art drohen am Neujahrstag 2022 im wahrsten Sinne vielen produzierenden Unternehmen, die auch jetzt schon der EU-Richtlinie für unternehmerische Sozialverantwortung unterliegen. Für sie gilt das neue EU-Taxonomie-Regelwerk. Parallel dazu flattern die Anwenderanfragen nach Eco-Vadis-, Carbon-Disclosure-Project- (CDP) oder Sedex Members-Ethical-Trade-Prüfungen (Smeta) rein.

Verantwortlich dafür sind Regulierer und Finanzmärkte, die Nachhaltigkeit vermehrt als den ausschlaggebenden Entscheidungsfaktor sehen. Zum einen sehen Gesellschaft und Politik Nachhaltigkeit mittlerweile nicht mehr als freiwilligen Zusatz, sondern als festen Bestandteil eines Produktes. Zum anderen greift der wachsende Markt für Green Finance begierig nach neuen Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zu bewerten.

Es stehen daher nun bei vielen Unternehmen in immer regelmäßigeren Abständen Prüfungen für Environmental-Social-Governance-Ratings (ESG) und -Reports an, sagt Jenny Walther-Thoss, Senior Consultant Sustainability bei Berndt + Partner Consultants. Ihr Rezept gegen nachhaltige Kopfschmerzen ist eine in der Praxis bewährte, sechsstufige Strategie für produzierende Unternehmen.

Die Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ist eine EU-Verordnung, die es in sich hat. Die EU-Taxonomie-Richtlinie verpflichtet ab dem Jahr 2022 alle Banken, Versicherungen und kapitalmarktorientierten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden, für das Berichtsjahr 2021 entsprechend der NFRD zu berichten. Was heißt das für die betroffenen Unternehmen? Ihre Reports müssen sich ab Januar 2022 an neuen Berichtspflichten orientieren. Sie müssen also berichten, welcher Betriebskosten- und welcher Investitionskosten-Anteil EU-Taxonomie-konform ist oder nicht. Und durch die Revision der NFRD zur CSRD trifft dies ab 2024 dann auch alle anderen Unternehmen (ab 250 Mitarbeitern) die bis jetzt noch nicht CSR Report pflichtig waren.

Es geht um die Beantwortung dieser Frage: Welche laufenden Betriebsaufwände und Investitionen entsprechen der EU-Definition der Nachhaltigkeit in puncto Umweltziele und sozialer Ziele und welche nicht?

Für das Berichtsjahr 2021 steht dabei der Klimaschutz im Vordergrund, zu dem die EU-Kommission im August 2021 die Indikatoren veröffentlicht hat. Für alle anderen Kriterien werden die möglichen Reportingpflichten in 2022 veröffentlicht. Doch die EU-Richtlinie zu erfüllen, ist mehr als nur eine lästige Pflichtaufgabe. Wer ihr gewissenhaft nachkommt, kann auch in Zukunft Investoren für sein Unternehmen gewinnen, sich Geld auf dem Finanzmarkt besorgen oder als Lieferant Aufträge generieren. Aber dafür muss die gute Nachhaltigkeitsperformance transparent dargelegt werden.

Nachhaltigkeit im Mainstream angekommen

Auf der Fachpack 2021 wurde berichtet, dass ein multinationales Handelsunternehmen seinen Lieferanten mitgeteilt hat, dass bei der Lieferantenentscheidung ab jetzt der Product Carbon Footprint als dritter Faktor nach Preis und Spezifikation eine Rolle spielen wird.

2021 kommt der Druck beim Thema Nachhaltigkeit aus der Gesellschaft – Stichwort „Fridays for Future“ – , den Medien, von den Gesetzgebern und den Investoren. Der Vermögensverwalter Blackrock stellte 2020 sogar über 200 Unternehmen wegen geringer Erfolge beim Klimaschutz öffentlich an den Pranger. Betroffen waren auch deutsche „Vorzeigeunternehmen“ wie Siemens, Uniper, Mercedes-Benz, Lufthansa und Heidelberg Cement. Die Folge ist, dass diese Unternehmen den Druck weitergeben und von ihren Lieferanten unter anderem CDP-Reports und erfolgreiche ESG-Ratings verlangen.