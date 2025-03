In einer kreativen Aktion hat Fritz-Kola die Stimmen der Generation Z auf seine Flaschen gebracht, um den politischen Entscheidungsträgern eine klare Botschaft zu übermitteln. Die Flaschenetiketten wurden zu Plattformen für die Forderungen der jungen Generation, die oft im politischen Diskurs überhört wird.

In Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Yougov und vier Tiktok-Creatorn sammelte Fritz-Kola die zentralen Anliegen der 18- bis 29-Jährigen. Themen wie soziale Gerechtigkeit, Mitbestimmung und Klimaschutz standen dabei im Fokus. Diese Botschaften wurden direkt auf die Flaschenetiketten gedruckt, um die politischen Entscheidungsträger auf die Visionen der jungen Generation aufmerksam zu machen.

Botschaften ohne Floskeln

Die Etiketten tragen klare und bewegende Botschaften wie „Liebe Politik, sozialer Einsatz verdient mehr als Sozialwohnungen“ oder „Systemrelevanz braucht echte Wertschätzung“.

Insgesamt 300 dieser besonderen Flaschen wurden in die Bundestagskantine und an die Parteizentralen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke geliefert. Diese Aktion fand ihren Höhepunkt in einer überdimensionalen Flascheninstallation vor dem Bundestag, die die Botschaft der jungen Generation unübersehbar macht.

Mirco Wolf Wiegert, Gründer von Fritz-Kola, betont: „Die Zukunft wird für diese Generation gestaltet. Sie schon jetzt einzubinden, sollte selbstverständlich sein.“ Mit dieser Kampagne zeigt Fritz-Kola, wie Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können, indem sie als Sprachrohr für diejenigen fungieren, die sonst oft überhört werden.