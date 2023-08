Der Topper wurde so gefertigt, dass er sich mittels zwei Laschen aus Wellpappe am unteren Ende einfach in das Tray einstecken lässt. Dies kommt der Langlebigkeit des Displays zugute, denn bei einer neuen Aktion am POS lässt sich das Topschild mit wenigen Handgriffen austauschen. Gleiches gilt für die Blenden im Display-Tray selbst: Diese können variabel im Display angeordnet werden. Dies trifft auch auf die Produkttrays zu, in denen die Riegel und Tafeln präsentiert werden. Durch die Platzierung der Blenden kann die Aufmerksamkeit der Kunden am POS gezielt auf die Produkte gelenkt werden.