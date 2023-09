Gemeinsam verfügend er Technologiepartner für intelligente Wertschöpfungsketten Knapp und der Spezialist für nachhaltige Verpackungslösungen Packsize über eine vollautomatisierte Lösung zur Minimierung der Menge an Kartons und Füllmaterial bei Verpackungen, die an mehreren Walmart-Standorten bereits im Einsatz ist. Die Ergebnisse sind ein riesiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: weniger Kartonabfälle, weniger LKW-Fahrten und geringere Personalkosten.

Jeder von uns hat es schon einmal erlebt: Online bestellte Waren kommen in einem viel zu großen Karton – ausgestopft mit jeder Menge Füllmaterial. Ein Ärgernis: Denn hier entsteht viel Abfall und in Lieferfahrzeugen wird Platz verschwendet, nur um Luft zu transportieren. Mit der einzigartigen Kombination aus Knapp-Automatisierungstechnologie und Verpackungstechnologie von Packsize ist es nun gelungen, Verpackungen intelligenter zu machen. Das verschafft Kunden im Online-Handel einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Die richtige Verpackungsgröße spart Platz und Kosten

Beim sogenannten „right-sized Packaging“ wird der Verpackungskarton exakt auf die Größe der Ware angepasst. „Sobald ein Auftrag gestartet wird, berechnet die Software anhand der Stammdaten die benötigte Größe des Versandkartons und erzeugt diesen mit der Kartonmaschine von Packsize. Danach fährt der maßgeschneiderte Zielkarton für die Kommissionierung direkt zum Arbeitsplatz. Dadurch wird unnötiges Verpackungs- und Füllmaterial deutlich reduziert und natürlich auch Versandkosten eingespart“, so Samuel Krauser, Produktmanager und Nachhaltigkeitsexperte bei Knapp.

Für die Kunden ergeben sich mehrere Vorteile: Durch die exakte Anpassung der Verpackungsgröße lässt sich die Kartongröße um 40 % reduzieren. Außerdem wird ein Drittel an Füllmaterial eingespart im Vergleich zum traditionellen Verpacken, wo Artikel in fertige Kartons gepackt werden und der überschüssige Platz mit Füllmaterial ausgepolstert wird. Neben weniger Kartons und Füllmaterial können durch angepasste, kleinere Verpackungen enorme Einsparungen realisiert werden. Es entstehen somit weniger LKW-Fahrten und weniger Personalkosten.